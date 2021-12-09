"ЭпиВакКорону" не будут дорабатывать для "омикрона"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В научном центре Роспотребнадзора "Вектор" не планирует дорабатывать вакцину "ЭпиВакКорона" для новых штаммов коронавируса, она и так работает, заявил "Интерфаксу" гендиректор учреждения Ринат Максютов.

"В этом нет необходимости. Она работает так же эффективно против всех новых вариантов вируса", - сказал он в кулуарах II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия COVID-19.

В "Векторе" предполагают, но в целом уверены, что их вакцина справится и со штаммом "омикрон", добавил он.

Он также сказал, что в его центре уже начали изучать клинические образцы с "омикрон"-штаммом, на полное исследование уйдет два месяца.

Ранее 9 декабря Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что ученые скоро предоставят данные, насколько российские вакцины защищают от "омикрона". В НИИ имени Гамалеи Минздрава, где создали "Спутник V", говорили, что в случае необходимости существующий препарат доработают для "омикрона" за десять дней.