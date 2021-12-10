Песков назвал провокационным инцидент с кораблем ВМС Украины "Донбасс"

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что инциденты, подобные тому, что произошли с ВМС Украины "Донбасс", чреваты серьезными последствиями.

"Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которые могут проистекать от таких провокационных действий", - сказал Песков.

Он предупредил, что "любая подобная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям". "Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин", - сказал Песков.

ФСБ РФ в минувший четверг заявила, что корабль "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.

Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. "Донбасс" лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.

В штабе Операции объединенных сил заявили, что корабль "Донбасс" не нарушал запретных зон и выполнял задачи в своих территориальных водах.