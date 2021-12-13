РПЦ окажет помощь пострадавшим от взрыва в серпуховском монастыре

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви обратились со словами поддержки к тем, кто пострадал в результате взрыва, устроенного подростком в понедельник в женском монастыре подмосковного Серпухова.

"Выражаю искреннее сочувствие всем пострадавшим во время трагического происшествия во Введенском Владычном монастыре в Серпухове. Где бы ни происходили подобные нападения - они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем", - написал в своем телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, все обстоятельства произошедшего проверяются, церковью будет оказана помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим.

Легойда также заверил, что церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь, и будет и впредь работать со всеми детьми.

Утром 13 декабря 18-летний выпускник православной гимназии Серпухова подорвал самодельную бомбу в этом учебном заведении, расположенном рядом с Введенским Владычным женским монастырем Серпухова.

По данным источников, в результате взрыва пострадали семь детей, один из которых госпитализирован.

Напавший на гимназию получил серьезные ранения и был госпитализирован. По одним данным, его удалось реанимировать, а по другим - он все-таки умер от ран.

Мотивом преступления, по предварительным данным, "стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", сообщил "Интерфаксу" информированный источник, пояснив, что, по предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался "буллингу".

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).