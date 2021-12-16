Сокуров обратился к членам СПЧ с извинениями за выступление на встрече с Путиным

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), режиссер Александр Сокуров написал обращение членам Совета, в котором извинился за выступление на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и сообщил об опасениях за свою жизнь, сообщил "Интерфаксу" член Совета Александр Брод.

"Письмо (с извинениями за выступление на встрече СПЧ с Путиным) по электронной почте Александр Сокуров разослал членам Совета сегодня", - сказал Брод в четверг.

По словам члена Совета, Сокуров сообщил в обращении, что его друзья предупреждают его о грозящей опасности его жизни.

"До этого он писал членам Комиссии СПЧ по политическим правам, которую возглавляет Николай Сванидзе, я тоже являюсь её членом. Но в письмах членам Комиссии Сокуров об угрозе жизни не сообщал. Если кто-то угрожал Александру Николаевичу лично, конечно, нужно с этим разбираться", - отметил Брод.

По его словам "чувствуется, что он очень переживает из-за того, что его выступление не так поняли, что оно вызвало в том числе негативные отклики в интернете и в публичном пространстве".

Брод также заявил, что Сокуров "должен перестать терзать себя". "Он имеет право на собственное мнение. С ним можно соглашаться или нет, спорить, но пора перестать травить мастера, тем более писать на него доносы в Следственный комитет и угрожать", - отметил он.

"Считаю, было бы правильным, если авторы обращений в Следственный комитет и Генпрокуратуру относительно выступления Сокурова отзовут их. Это снимет градус напряжения", - заявил Брод.

В свою очередь Сокуров отказался комментировать "Интерфаксу" данную информацию.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем в Telegram-канале предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссера о республиках Северного Кавказа в составе России.

Сокуров в свою очередь заявлял "Интерфаксу" о том, что опасается уголовного преследования из-за своих высказываний на встрече СПЧ с главой государства. "Надеюсь, что президент этого не допустит, потому что Совет по правам человека на то и рассчитан, чтобы там высказывались и разные точки зрения, в том числе и политическим вопросам, он для того и создан", - говорил режиссёр.

Позже спикер парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в инстаграме сообщил, что парламент Чечни направил обращения к генпрокурору России Игорю Краснову и к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в связи с заявлениями режиссера о территориальных претензиях внутри России.

Сокуров на встрече президента РФ Владимира Путина с СПЧ в ходе выступления предложил отпустить все республики, не желающие жить в составе России. Также Сокуров высказался о неразрешенных территориальных спорах на Кавказе, в частности, касающихся Ингушетии.

В ответ на слова Сокурова президент заметил, что итоги голосования по поправкам в Конституцию подтвердили стремление граждан жить в составе единого российского государства.