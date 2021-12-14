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Голикова заверила, что риска разглашения личных данных в COVID-сертификатах нет

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - COVID-сертификаты не нарушают права граждан России; их информация доступна только медицинскому персоналу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она особо подчеркнула, что сертификат не содержит никакой информации, нарушающей права граждан с точки зрения публичного доступа. Информация доступна только медперсоналу и сотрудникам, которые ведут единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, Голикова отметила, что данные электронного сертификата, опубликованного на портале "Госуслуги", доступны только ее владельцу. "Если другой гражданин захочет считать эту информацию, он ее не считает", - пояснила вице-премьер.

Голикова уточнила, что другой человек может увидеть только то, действителен он или нет, и срок действия опции, которую он представляет.

Татьяна Голикова коронавирус

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