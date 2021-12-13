КПРФ не поддержит законопроект о QR-кодах

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не поддержит правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Такое заявление он сделал по итогам встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

По словам политика, инициатива недостаточно проработана и может трактоваться как принуждение к вакцинации населения.

В Госдуму на рассмотрение были внесены два правительственных законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и передвижения на авиа и железнодорожном транспорте.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Второй - вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8) - он был снят с рассмотрения.