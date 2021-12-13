Голикова признала невозможность закрыть РФ от "омикрона" из-за поездок за рубеж

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Россия не сможет "полностью закрыться" от нового штамма коронавируса "омикрон", учитывая увеличение количества поездок россиян за рубеж и в преддверии новогодних праздников, после которых можно ожидать роста заболеваемости. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме.

"Я не исключаю, что после праздников мы можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться - будет ли это бессимптомное течение, легкое течение или тяжелая форма заболевания - сейчас сказать сложно. Но я думаю, что очень скоро мы от наших ученых информацию на эту тему получим", - отметила Голикова.

Она заверила, что правительство разработало план реагирования на случай распространения "омикрона" в России.

"Мы сейчас ориентируем наши регионы на то, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали ограничительные меры для того, чтобы не допустить распространения заболевания, особенно в период праздников, когда все хотят отдохнуть, поздравить друг друга, ну и, естественно, ограничительные меры уходят на задний план", - добавила она.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин поручил правительству в недельный срок представить ему обновленный план действий в связи с появлением нового штамма коронавируса "омикрон".

"Экономика постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались под вопросом. Причина всем хорошо известна - очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса, из-за чего правительства по всему миру вновь вынуждены прибегать к ограничениям", - рассказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет".

Президент добавил, что нужно быть готовыми к любым изменениям коронавируса. "Прежде всего, необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции. Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств, кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни", - заявил глава государства.