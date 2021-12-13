В Британии выявили 4713 случаев заражения "омикроном"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Великобритании выявили за сутки 1576 новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", всего таких случаев зафиксировано 4713, сообщило Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

Десять заболевших госпитализированы, один из них умер. Ранее 13 декабря о смерти заразившегося "омикроном" сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

Из новых случаев 1534 приходится на Англию, 27 - на Шотландию, 15 - на Уэльс, в Северной Ирландии за последние сутки новых случаев заражения "омикроном" не выявили.

Британский министр здравоохранения Саджид Джавид в понедельник отметил феноменальную скорость распространения "омикрона". Он также предупредил, что власти не намерены ждать, пока нынешний всплеск заболеваемости приведет к росту числа госпитализаций и летальных исходов, и пообещал стимулировать вакцинацию, в том числе бустерными дозами, поскольку полная вакцинация и бустер лучше защищают от нового штамма.

Главный медицинский советник UKHSA Сьюзен Хопкинс, комментируя последние данные по "омикрону", отметила, что лаг между ростом заболеваемости и госпитализаций обычно составляет две недели.

В России вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о 16 заразившихся "омикроном". На прошлой неделе этот штамм нашли у двух человек. Речь идет о россиянах, прилетевших недавно из ЮАР. На обсервации находятся 177 человек, приехавших из стран, неблагополучных по "омикрону".

Глава Роспоребнадзора Анна Попова отмечала, что при заражении "омикроном" в первые сутки тесты на COVID-19 могут давать отрицательный результат.