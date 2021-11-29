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Минтранс предложил обязать морские порты приоритетно обрабатывать соцгрузы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс предложил законодательно обязать операторов морских потов приоритетно обрабатывать социальные значимые грузы, сообщил глава ведомства Виталий Савельев.

Он сказал это на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Чиновники обсуждали проблему доставки каботажных грузов через порты Дальнего Востока.

"Хочу обратить ваше внимание, что работа экспедиторских и стивидорных компаний - это рынок, который находится вне зоны ответственности и контроля морских властей РФ. И во избежание подобных ситуаций в будущем сегодня нами направлены в правительство РФ предложения о внесении изменений в действующее законодательство, - сказал министр. - В федеральный закон "О морских портах" мы предлагаем внести поправку в статью 31, согласно которой операторы морских терминалов будут обязаны в приоритетном порядке обрабатывать социально значимые грузы".

Он заверил, что изменения будут обсуждаться с бизнесом и экспертами.

Минтранс в начале ноября создал рабочую группу по контролю за ситуацией по поставке грузов в дальневосточные регионы из портов Приморья, где скопились тысячи контейнеров с грузами. Задержки с обработкой и доставкой грузов осложнили ситуацию в Чукотке, на Сахалине, Камчатке и Колыме. Вопрос перебоев со снабжением жителей Дальнего Востока продовольствием находится на контроле у президента Владимира Путина.

Новость дополняется

Минтранс Виталий Савельев Дальний Восток Михаил Мишустин

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