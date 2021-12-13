Голикова заявила, что сдача ПЦР-тестов от детей не требуется

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Дети не обязаны сдавать ПЦР-тесты, такие решения не соответствуют требованиям Роспотребнадзора, заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

"Если ПЦР-тестирование для детей вводится на уровне субъекта Российской Федерации, то это не соответствует требованиям главного санитарного врача. Мы не требуем от детей тестирования ПЦР", - сказала Голикова на встрече с фракцией ЛДПР в Госдуме.

Вице-премьер напомнила, что обсуждаемый законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест исключает детей из-под регулируемых категорий россиян, и вакцинация несовершеннолетних может производиться исключительно добровольно.

"Если где-то есть случаи ПЦР-тестирования детей, уже тогда Анне Юрьевне (Поповой, главе Роспотребнадзора - ИФ) передайте, пожалуйста, она посмотрит, чье это решение, точно не наше", - отметила Голикова.

Отечественная вакцина для подростков (от 12 до 17 лет) "Спутник М" была зарегистрирована Минздравом России 24 ноября. Она представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Ожидается, что в гражданский оборот вакцина поступит в середине декабря.

9 декабря глава Минздрава Мурашко сообщил, что до конца года в гражданский оборот поступит около 150 тыс. доз вакцины "Спутник М". При этом министр напомнил, что в соответствии с законодательством, подростки до 15 лет могут быть привиты только с согласия родителей.

6 декабря Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет могут стартовать в начале следующего года. Документы для проведения испытаний 29 ноября были представлены в министерство разработчиком - центром им. Гамалеи Минздрава России, сообщил "Интерфаксу" его глава Александр Гинцбург.