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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: вторник, 14 декабря

Оглашение приговора белорусским оппозиционерам, возвращение ЕГЭ к доковидному формату и модификация вакцины "Спутник V" под "омикрон"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в организации массовых беспорядков и разжигание социальной вражды. Пятеро других фигурантов этого дела получили сроки от 14 до 16 лет.

- Владимир Путин высказался против введения QR-кодов на транспорте в преддверие Нового года. Он пояснил, что это может создать россиянам много проблем. Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах был поддержан думскими комитетами по здравоохранению и безопасности. В Москве продлили срок действия QR-кодов для переболевших - с шести месяцев до года.

- На российском фондовом рынке в первые полчаса утренних торгов произошел обвал, индекс МосБиржи опускался к уровням февраля. Однако по итогам торгов рынок акций РФ закрылся в плюсе, отыграв утреннее падение.

- Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о единой системе публичной власти в РФ. Документ, в частности, снимает ограничение губернаторства двумя сроками подряд.

- Создана модификация вакцины "Спутник V" под штамм "омикрон". Разработчик вакцины "КовиВак" заявил о ее эффективности против нового штамма, заверив, что модифицировать вакцину не нужно.

- Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 370 тыс. евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. ЕСПЧ также призвал российские власти немедленно принять закон о домашнем насилии.

- Кассир, похитившая из банка в Ачинске 15 млн рублей и валюту, сдалась полиции. Оперативникам удалось разговорить мать подозреваемой, и та убедила ее явиться в полицию.

- ЕГЭ в 2022 году проведут в доковидном формате. Однако в Минпросвещения допускают, что расписание экзаменов может меняться из-за всплесков заболеваемости COVID-19.

- Руководство футбольного клуба "Спартак" отправит в отставку главного тренера команды Руя Виторию, выяснил "Спорт-Экспресс". Новым наставником может стать Паоло Ваноли, который работал ранее ассистентом Антонио Конте в "Челси" и "Интере".

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