Закон о публичной власти в РФ принят Госдумой

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о единой системе публичной власти в РФ, который, в частности, снимает ограничение губернаторства двумя сроками подряд.

Главы субъектов

Согласно закону, в уставе региона может быть установлено, как будет называться его руководитель, за исключением использования слов "президент" и "Российская Федерация".

Норму в процессе рассмотрения инициативы попробовали изменить депутаты от Татарстана, но поддержки не получили. Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников пояснил, что такой порядок установлен еще в 2010 году, "и основная часть субъектов эту норму выполняет".

Татарстан остается единственным субъектом РФ, где руководитель именуется президентом.

Закон также предусматривает, что наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ устанавливаются Конституцией, уставом и законами субъекта с учетом его исторических, национальных и иных традиций.

Отставки

Инициатива также изменяет механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия президента. Кроме того, президент вправе применять к руководителю субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор.

Согласно закону, после отрешения главы субъекта от должности президентом бывший губернатор в течение пяти лет не сможет занимать такую должность ни в одном регионе.

Закон предусматривает, что и руководители регионов смогут обращаться в представительный орган муниципального образования с инициативой об отставке его главы.

Сроки полномочий

В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд.

Закон исключает возможность такого ограничения сроков полномочий. Законодательные собрания субъектов РФ после вступления в силу закона будут самостоятельно определять число сроков полномочий губернаторов. При этом документ предусматривает, что срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. Сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет.

Парламенты

Закон отдельной статьей унифицирует порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму. Также инициатива предусматривает возможность дистанционной работы для Заксобраний; допускается полупрофессиональная основа деятельности их депутатов.

Закон по предложению спикеров Госдумы Вячеслава Володина и Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также глав профильных комитетов обеих палат парламента Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса допускает возможность 30-дневной рассылки проектов законов в регионы для получения отзывов.

Первоначальное положение проекта закона предусматривает 15-дневную рассылку, что вызвало бурную критику у представителей субъектов РФ.

"Мы согласились, что в качестве общего правила можно установить срок рассылки законопроектов в регионы для получения отзывов 30 дней, но регламентом Госдумы в случае необходимости может быть предусмотрено и 15 дней", - отметил Крашенинников.

Закон предусматривает, что депутаты Госдумы и сенаторы получат право выступать на заседаниях Заксобраний регионов.

Так, указывается, что в заседаниях законодательного органа субъекта РФ "вправе участвовать, в том числе выступать, сенаторы Российской Федерации", представляющие в верхней палате парламента данный регион, "депутаты Государственной думы, входившие в качестве кандидатов в региональную группу кандидатов федерального списка" или избранные от одномандатных округов конкретного региона.

Предусматривается, что порядок участия определит само Заксобрание.

Выборы

Закон позволит регионам полностью отказаться от голосования по партийным спискам на выборах в парламенты субъектов Федерации. Сейчас в законе существует ограничение - "не менее 25 процентов" депутатов в Заксобрания должны избираться по спискам, а остальные - по одномандатным округам. Этот барьер предлагается совсем убрать.

Помимо этого, документ закрепляет право федеральных органов власти участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора. В частности, региональный Минфин будет возглавлять чиновник, кандидатура которого согласовывается с Минфином РФ.

Закон о публичной власти был подготовлен для рассмотрения Госдумой Крашенинниковым и Клишасом.