ЕСПЧ обязал РФ выплатить более 370 тыс. евро женщине, которой муж отрубил кисти рук

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 370 660 евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук на почве ревности в 2017 году.

Согласно решению суда, Россия должна выплатить женщине 330 660 евро за медицинские услуги прошлые и будущие, также за расходы и потерю дохода, и еще 40 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда.

Двум другим жертвам домашнего насилия, обратившимся в ЕСПЧ, суд назначил выплаты по 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда, и по 5 тыс. евро за судебные издержки.

1 декабря 2017 года муж Грачевой Дмитрий приревновал супругу, связал ее и вывез в лес. Там он отрубил жене топором кисти рук.

По данным следствия, ранее он уже похищал свою супругу - вывозил ее против воли в лес, где угрожал убийством. СМИ сообщали, что Грачевой была проведена операция, после неё на правую руку потерпевшей установили протез. Левую руку врачам удалось сохранить.

Сообщалось, что Маргарита Грачева жаловалась в полицию на угрозы со стороны мужа, но реакции не дождалась. В отношении участкового, игнорировавшего ее сообщения, завели уголовное дело о халатности. Сама Грачева в своем инстаграм написала, что дело прекратили.

В 2018 году Дмитрий Грачев получил 14 лет колонии строгого режима.