"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурге до утра среды объявлен "желтый" уровень опасности из-за погодных условий, сообщили во вторник в пресс-службе администрации губернатора.

"По информации Росгидрометцентра России, с 19 часов 14 декабря до 7 часов 15 декабря на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений с налипанием местами мокрого снега", - говорится в сообщении.

Власти Петербурга просят пешеходов и водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП.