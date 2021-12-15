В Туве госпитализированы уже более 100 отравившихся кадетов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Число воспитанников кадетского корпуса в Туве, госпитализированных с отравлением, увеличилось в среду до 103, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

"По данным последнего отчета, на 14:00 по местному времени госпитализированы 103 ребенка. В состоянии детей отмечена положительная динамика. 15 детей требуют повышенного внимания", - сказано в сообщении.

Состояние детей из Тувинского кадетского корпуса остается на контроле Минздрава республики. Следят и за состоянием детей, остающихся в школе-интернате, при признаках недомогания их направляют на госпитализацию.

Ранее сообщалось об отравлении 79 воспитанников кадетского корпуса в Туве. К утру вторника 74 ребенка госпитализировали, но позже одного из них отпустили домой.

По предварительным данным ведомства, дети отравились во время ужина в школе-интернате. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

Роспотребнадзор выявил в школе грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания. Кроме того, поставщик продуктов не смог предоставить документацию на продукцию, свидетельствующую о ее надлежащем качестве. По данному факту СКР инициировал доследственную проверку.