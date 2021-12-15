Суд снял экс-главу Серпуховского района с учета как склонного к побегу

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Тверской областной суд признал незаконной постановку бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна (осужден за коррупцию) на профилактический учет как склонного к побегу.

"Действия сотрудников Тверского УФСИН признаны незаконными. 15 декабря Тверской областной суд признал незаконной постановку Александра Шестуна на профилактический учет как склонного к побегу", - сообщила "Интерфаксу" супруга Шестуна Юлия.

Кроме того, как отметила супруга, суд признал незаконными действия сотрудников исправительной колонии №6 (ИК-6), которые каждые 1-2 часа проводили ночные проверки и светили Шестуну в лицо фонариком.

4 мая дисциплинарная комиссия ИК-6 Бежецка (Тверская область) поставила Шестуна на профилактический учет как лицо, склонное к злостному систематическому нарушению внутреннего распорядка.- 12 мая Шестун был поставлен на учёт как склонный к побегу.

Дело Александра Шестуна

В декабре 2020 года Подольский городской суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 49 млн руб. и на восемь лет лишил права занимать должности на службе в органах власти. Его также обязали возместить вред в размере 64,5 млн руб.

Экс-глава Серпуховского района был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290), особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п."б" ч.4 ст.174.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст.289 УК РФ).

Согласно фабуле дела, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн руб.

Кроме того, по версии обвинения, глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн руб.

В апреле 2021 года против Шестуна были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.296 (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия), ч.2 ст.297 (неуважение к суду), ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Шестун отвергал все обвинения и называл свое преследование заказным и политически мотивированным.