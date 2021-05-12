Осужденный экс-глава Серпуховского района поставлен на учет как склонный к побегу

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун в Подольском городском суде Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, осужденный за коррупцию и отбывающий наказание в исправительной колонии №6 в Тверской области, поставлен на учет как склонный к побегу.

"Решением комиссии от 11.05.2021 меня поставили на профучет как склонного к побегу, прикрепив красную полосу, что вносит огромные неудобства в виде обязательной проверки каждые два часа, включая ночное время", - говорится в фейсбуке Шестуна.

Также отмечается, что еще 4 мая дисциплинарная комиссия ИК-6 Бежецка (Тверская область) поставила Шестуна на профилактический учет как склонного к злостному систематическому нарушению внутреннего распорядка.

В декабре 2020 года Подольский городской суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 49 млн руб. и на восемь лет лишил права занимать должности на службе в органах власти. Кроме того, суд удовлетворил иск к Шестуну о возмещении вреда на 64,5 млн руб.

Экс-глава Серпуховского района был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290), особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159), легализации денег, полученных преступным путем, (п."б" ч.4 ст.174.1) и незаконном бизнесе (ст.289 УК РФ).

Согласно фабуле дела, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, в результате чего бюджету был причинен ущерб в размере более 64,5 млн руб. Кроме того, по версии обвинения, глава департамента спорта Серпуховского района через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму более 9,9 млн руб.

Шестун, арестованный летом 2018 года, отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным.

В апреле 2021 года против Шестуна были возбуждены уголовные дела об угрозе или насильственных действиях в связи с осуществлением правосудия, о неуважении к суду и об оскорблении представителя власти.