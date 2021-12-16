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Сроки действия сертификатов, выданных в РФ по тесту на антитела, могут измениться

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Время действия COVID-сертификатов, выданных по тестам на антитела, может быть скорректировано, на это будет влиять развитие эпидемиологической ситуации, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В РоссииГоликова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителамиГоликова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителамиЧитать подробнее

"Что касается сертификата, выданного по антителам. (...) Если наши наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, значит, мы продлим его действие. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться и новые штаммы будут заразнее и злее, чем те, что мы сегодня видим, то тогда мы, конечно, будем принимать другие решения", - сказала Голикова на пленарном заседании Госдумы в четверг.

Ранее стало известно, что у россиян уже в декабре может появиться возможность получить сертификат о перенесенном коронавирусе через портал "Госуслуг".

Возможность получить сертификат для посещения общественных мест появится у тех, кто переболел коронавирусом без постановки на учёт. Им предлагается сдать тест на антитела. В том случае, если у них был положительный ПЦР-тест, полученный после 1 января 2021 года, при наличии антител сертификат им будет выдан на год, если ПЦР-теста не было, то при наличии антител им полагается сертификат на полгода.

Татьяна Голикова коронавирус

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