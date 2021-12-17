РФ через несколько лет выведет из боевого состава все советские ракетные комплексы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) через несколько лет выведут из боевого состава последние советские ракетные комплексы, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

"Уже через несколько лет Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства", - сказал Каракаев в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

Он отметил, что после перевооружения войск, в дальнейшем будут поддерживаться и модернизироваться комплексы, стоящие на боевом дежурстве. "Это позволит на высоком уровне поддерживать оснащенность войск новейшим вооружением и военной техникой", - сказал Каракаев.

Он добавил, что с началом развертывания комплекса "Сармат" в 2022 году начнется поэтапный вывод из боевого состава межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Воевода".

"Начиная с 2022 года планируется поэтапный вывод из группировки РВСН ракетного комплекса тяжелого класса "Воевода" стационарного базирования и его замена на "Сармат", - сказал Каракаев.

По его словам, новый ракетный комплекс "Сармат" с тяжелой ракетой "по многим характеристикам значительно превзойдет" своего предшественника "Воеводу".

"Новизна и сложность новой техники не станут препятствием для успешной постановки комплекса на боевое дежурство", - сказал командующий РВСН.

Каракаев сообщил, что в Ужурском ракетном соединении, расположенном в Красноярском крае, развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению.

"В настоящее время проводятся мероприятия по реконструкции инфраструктуры переоснащаемого полка. Изготовленное на предприятиях промышленности серийное оборудование с начала 2021 года поступает в соединение, организован монтаж шахтных пусковых установок и унифицированного командного пункта", - сказал он.

Между тем в 2017 году Каракаев говорил, что "Воевода" останется в боевом составе РВСН до 2027 года с возможностью продления ресурса.

"Планируется обеспечить несение боевого дежурства ракетным комплексом до 2024 года, что обеспечит своевременное перевооружение ракетных полков на перспективный ракетный комплекс тяжёлого класса. Кроме того, головным исполнителем работ намечены пути по продлению срока эксплуатации, что обеспечит несение боевого дежурства комплексом до 2025-2027 годов", - заявлял он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами". На заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2020 года Шойгу сообщил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

26 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что боевой блок комплекса "Авангард" в полете достигает температуры почти 2 тыс. градусов, но при этом он управляется.

"Температура на поверхности Солнца примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы "Авангард" температура достигает двух тысяч почти что. Это по поводу материаловедения. Ракета летит и плавится на ходу, эффект "Эскимо" создается. Но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется", - сказал тогда Путин.

По словам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.