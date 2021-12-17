Путин заявил, что РФ не должна идти на поводу у всех инициатив Запада в сфере экологии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Россия не должна идти на поводу у западных партнеров, которые хотят создать лучшие конкурентные условия, ссылаясь на необходимость решения проблем экологии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не должны идти на поводу у тех предложений, которые формулируют наши партнеры в той же Европе", - заявил Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в пятницу.

"Здесь цель в чем? Сохранить экологию, сохранить природу. А не в том, чтобы создать кому-то наилучшие конкурентные условия сегодня со ссылкой на необходимость решения экологических проблем", - добавил он.

Президент обратил внимание, что страны с развивающейся экономикой достигли промышленного прогресса благодаря технологиям, которые действуют и сейчас. В то же время Европа хочет ввести новые правила для этих государств.

"Теперь новые правила, которые трудно достижимы для развивающихся экономик. Нагрузим их этими новыми правилами. Тогда, говорят представители этих развивающихся экономик, мы никогда с вами не сравнимся. Вы все время будете наращивать какие-то к нам требования", - сказал Путин.

"Эти требования должны распространяться справедливо на всех участников мировой экономической жизни и учитывать разные уровни. Ведь ответственность за накопленные выбросы в атмосфере несут промышленно развитые государства. Они и должны взять на себя наибольшую нагрузку, чтобы решать эту задачу. Как же по-другому? Иначе это какой-то новый вид экологического неоколониализма", - подчеркнул он.