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Дума упростит восстановление "досанкционного" контроля в редомицилированных компаниях

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий бенефициарам, утратившим после 17 марта 2014 года контроль над своими иностранными активами из-за санкций, в случае их редомициляции в специальных административных районах России восстановить status quo без обращения в Федеральную антимонопольную службу.

Подготовленный ФАС законопроект № 1214051-7 правительство внесло в парламент в июле.

Сейчас по закону для ряда сделок по приобретению крупных долей и пакетов акций в российских компаниях требуются согласие ФАС.

Законопроект предлагает освободить от этого сделки, направленные на восстановление прежним бенефициаром утраченного им после 17 марта 2014 года контроля над иностранной компанией в случае ее редомициляции в САР качестве международной. Указанная дата - это день накануне присоединения Крыма к России, после чего в отношении нее стали вводиться иностранные санкции.

В соответствии с законопроектом обойтись без обращения в ФАС возможно будет при соблюдении трех условий. Первое - сведения о бенефициарном владельце были предоставлены при регистрации в САР. Второе - сделки осуществляются в течение 10 лет с даты такой регистрации. Третье - в результате сделок бенефициар получит ровно прежнюю степень контроля.

При соблюдении упомянутых трех условий проект упрощает согласование аналогичных сделок, если "переехавшая" в САР иностранная компания осуществляет контроль над стратегическим предприятием в России. Такие сделки не будут выноситься на рассмотрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, если Минобороны и ФСБ представят в ФАС заключения, согласно которым нет рисков возникновения угрозы обороне страны и безопасности государства.

Законопроект содержит поправки к законам о защите конкуренции и о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

САР действуют в России с августа 2018 года на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Сейчас насчитывается порядка семи десятков резидентов, подавляющее большинство из которых отдали предпочтение острову Октябрьский.

ФАС САР Правительство Госдума Минобороны ФСБ

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