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Роспотребнадзор отобрал пробы воздуха в районе жилых домов у "Северной верфи"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пробы воздуха отобраны на территории жилой застройки у завода "Северная верфь" в Петербурге, где тушат крупный пожар, сообщается в пятницу на сайте городского управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу совместно с (городским - ИФ) Центром гигиены и эпидемиологии осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра", - говорится в сообщении.

Отобранные пробы направлены в лабораторию. Управление Роспотребнадзора контролирует ситуацию.

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В пятницу вечером пресс-служба "Объединенной судостроительной корпорации" сообщила, что на судостроительном заводе "Северная верфь" горит корвет проекта 20385. Как сообщалось, огонь был локализован в 22:49. Пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести они доставлены в больницу. Прокуратура Петербурга и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начали в связи с инцидентом проверку.

По информации источника "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе, пожар происходит на строящемся корвете "Проворный", вооружения и экипажа борту не было. Другой источник сообщал "Интерфаксу" о наличии шанса на спасение корабля.

Газета "Известия", ссылаясь на источник, сообщила, что при пожаре корпус корвета не получил повреждений, однако серьезно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство.

Корвет "Проворный" - второй корабль проекта 20385. Головной корвет проекта - "Гремящий" усилил Тихоокеанский флот. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр". Сообщалось, что корвет "Проворный" строится "Северной верфью" для Тихоокеанского флота РФ.

Основная задача кораблей проекта - обнаружение и уничтожение надводных целей и подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны и сопровождение других кораблей. Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385 гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

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