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Власти Камчатки отменили систему QR-кодов на транспорте

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - На Камчатке с 21 декабря при поездках в межмуниципальном транспорте отменяется обязательное предъявление QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Камчатского края.

"В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники, с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения", - приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Солодова.

Солодов отметил, что с 31 декабря на пассажирском транспорте в регионе будет действовать только масочный режим.

Система QR-кодов ранее была введена для доступа, в частности, в камчатские предприятия общепита, учреждения культуры и спорта, органы госвласти. С 23 ноября она распространилась на поездки на межмуниципальных автобусах и авиаперелеты по местным направлениям.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
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