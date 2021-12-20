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Белгородская область отменит QR-коды для посещения ТЦ и ресторанов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Ограничения в виде обязательного предъявления QR-кодов для сферы услуг в Белгородской области продлевать не будут, сообщил глава региона Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании в понедельник.

"В первую очередь - это QR-коды в торговых центрах. QR-коды в кафе, ресторанах, в театрах, кинотеатрах, музеях мы с завтрашнего дня будем отменять, точнее не продляем. Остальные меры остаются", - заявил он.

По словам губернатора, это стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в регионе.

"Количество заболеваний (COVID-19 - ИФ), которые мы фиксируем ежедневно, значительно снизилось. В связи с этим мы сократили ковидный коечный фонд с 3 606 коек до 1,9 тыс. Из них около 500 коек остаются свободными", - отметил Гладков.

Он добавил, что снизилась летальность, баланс госпитализированных смещается в пользу выздоровевших.

"Люди, которые находятся в больницах, в основном те, кто не проходил вакцинацию. У нас около 4% от общей численности вакцинированных болеют, но если болеют, то до тяжелой стадии не доходят", - подчеркнул глава области.

Первым компонентом вакцины привито более 1 млн белгородцев. При полной вакцинации 80% населения в регионе рассчитывают на существенный эффект от иммунизации.

Вместе с тем губернатор Белгородской области призвал усилить контроль за масочным режимом.

С 8 по 22 ноября QR-коды были введены в Белгородской области как обязательные во всех предприятиях, кроме магазинов с товарами первой необходимости. Такое же требование распространялось на торговые и торгово-развлекательные центры, гипермаркеты, магазины непродовольственных товаров. Это ограничение продлили до 6 декабря, затем до 20 декабря.

С середины октября QR-коды в регионе ввели для посещения общественных мест. Сертификат о вакцинации или справку, подтверждающую перенесенный COVID-19 не ранее 6 месяцев назад, требовали в организациях досуговой и спортивной направленности. С 27 октября белгородские гостиницы также принимают гостей только с QR-кодами, справками или ПЦР-тестами.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Белгородская область Вячеслав Гладков Коронавирус

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