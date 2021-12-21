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Глава "Автодора" пожаловался на дефицит "КАМАЗов"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Строительство скоростной автотрассы М12 Москва-Казань начала затруднять не только нехватка рабочей силы, но и спецтехники, которую "Автодор" заказывает у "КАМАЗа", сообщил журналистам предправлени госкомпании Вячеслав Петушенко.

"Во-первых, есть дефицит рабочей силы: машины сейчас есть, водителей нет - не хочется людям ехать жить в полевых лагерях и получать небольшие деньги. Поэтому ситуация сложная. Во-вторых, у нас сейчас строительная компания заказывает машины "КАМАЗа" - их нет. Рынок все сметает", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о сложностях с проектом.

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин 17 декабря говорил, что склады готовой продукции у компании пустеют.

"Склады пустые - скорее всего, у нас заберут все, что мы успеем произвести в этом году. На следующий год мы все-таки не стали брать какие-то сверхамбициозные планы и вышли к акционерам с предложением обозначить (план продаж на 2022 год - ИФ) 45 тысяч автомобилей, в том числе 6 тысяч экспорт, и выручку в 270 млрд рублей (примерно +8% к ожидаемой в 2021 году выручке - ИФ)".

Он сообщал, что за 11 месяцев этого года "КАМАЗ" уже реализовал 38,92 тысячи грузовых автомобилей (+10% к бизнес-плану начала года и +22% к аналогичному периоду 2020 года), в том числе 33 575 в России и 5345 - на экспорт.

Ранее "КАМАЗ" отменил плановый корпоративный отпуск на 2022 год из-за большой загрузки производства. В середине декабря компания в своем корпоративном издании заявила, что не планирует возвращаться к практике корпоративных отпусков в ближайшие 5 лет.

Автодор Вячеслав Петушенко КАМАЗ Сергей Когогин Москва Казань М12

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