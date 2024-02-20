Шойгу сообщил о завершении работы по ракетному комплексу "Авангард"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Два полка ракетного комплекса "Авангард" уже поставлены на боевое дежурство, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр отметил, что на Западе прекрасно знают, какое оружие у России сейчас есть.

"Они знают, что у нас в довольно высокой стадии завершения работы по "Посейдону", по "Пересвету", по "Буревестнику", по "Сармату". По "Авангарду" работа завершена, два полка уже фактически стоят на боевом дежурстве", - отметил глава Минобороны.