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Дума приняла закон о тюремном сроке для лихачей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Водителям, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за неоднократное нарушение ПДД и были лишены водительских прав, при повторном нарушении будет грозить до трех лет лишения свободы.

Законопроект Госдума приняла в во втором и третьих чтениях.

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Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, речь идет о таких правонарушениях, как превышение скорости на более чем 60 км/ч или выезд на встречную полосу. Уголовная ответственность грозит злостным нарушителям, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД и были лишены водительских прав, и затем уже привлекались вследствие этого к уголовной ответственности.

"Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Зачастую ради "хайпа" в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих", - заметил председатель Госдумы.

Он считает такие ситуации недопустимыми в связи с чем и был принят сегодня соответствующий закон.

Госдума Вячеслав Володин

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