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Дума, МВД и Минюст обсуждают уголовную ответственность за повторную езду без прав

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Рабочая группа вице-спикера Госдумы Ирины Яровой с участием профильных ведомств предварительно согласовала увеличение штрафов за вождение без прав и уголовную ответственность с конфискацией машины за аналогичное повторное нарушение.

"Сегодня такой признак повторности вообще отсутствует, и у нас всегда одинаковая планка ответственности: можно 150 раз нарушать, 150 раз, не имея права управления, ездить и платить один и тот же штраф. И фактически издеваться и над здравым смыслом, и над обществом, и над законом, и над решением суда", - сказала Яровая на заседании рабочей группы во вторник.

Сейчас административная ответственность за управление транспортным средством (ТС) водителем, которого лишили прав, составляет 30 тыс. рублей, плюс административный арест до 15 суток и обязательные работы от 100 до 200 часов. По словам Яровой, предлагается увеличить штрафы до диапазона от 50 до 100 тыс. рублей.

Если водитель получил такие штрафы за езду без прав дважды, ему может грозить уголовная ответственность - соответствующие предложения обсуждены с ведомствами, ответила Яровая. "То есть мы будем с вами иметь административную преюдицию и фактически три правонарушения до уголовной ответственности", - разъяснила парламентарий. Параллельно предлагается сделать в УК отягчающим обстоятельством тот факт, что водители без прав совершают аварию с тяжким вредом или смертью пешехода.

Конфискация авто для нарушителей

Вопрос о конфискации автомобиля за злостные нарушения ПДД уже обсуждался в рамках рабочей группы, при этом мнения разделились. Яровая отметила, что теперь "удалось найти правильный подход". Предлагается конфисковать ТС за следующие уголовные преступления для водителей: 1) за повторное управление ТС в состоянии опьянения, 2) за опасное вождение и 3) за управление ТС для лишенных прав.

Уголовная ответственность за опасное вождение для лишенных прав лихачей появилась в России месяц назад - соответствующий закон был подписан президентом 30 декабря. Третий пункт - это озвученные ранее Яровой предложения.

При этом обсуждается конфискация лишь в том случае, если автомобиль принадлежит водителю, совершившему преступление.

"Полагаю, что по таким составам есть абсолютное понимание, что непринятие подобной меры было бы даже уже странным и необъяснимым для общества. Мы предварительно все эти новеллы проработали и с МВД, и с министерством юстиции, и у нас есть общее понимание того, что такой алгоритм возможных решений на современном этапе будет адекватной мерой", - сказала Яровая.

Госдума Ирина Яровая МВД Минюст

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