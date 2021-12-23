Около 800 домов в Улан-Удэ начали отопливать по сниженным параметрам из-за пожара на ТЭЦ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Отключенных от отопления после пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ жилых домов нет, однако около 800 домов отапливаются по сниженным параметрам, сообщает региональный оперштаб.

"Отключенных от отопления жилых домов нет. В режиме сниженных параметров - 791 многоквартирный дом", - говорится в сообщении.

В восстановительных работах на ТЭЦ-1 задействовано порядка ста человек. Максимальная нагрузки сетевого расхода переведена на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2.

Как сообщалось, из-за возгорания на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ранее сообщил, что на ТЭЦ-1 произошло возгорание кабельных линий, которые питают трансформатор и турбинный цех. Площадь пожара составила 60 кв. м, пострадавших нет. Утром температура воздуха в Улан-Удэ опустилась до минус 29 градусов.