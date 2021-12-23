Причиной пожара на ТЭЦ в Бурятии стало замыкание

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Причиной возгорания на ТЭЦ в Улан-Удэ стало короткое замыкание в ячейке одного из котлов, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на технического директора ПАО "Территориальная генерирующая компания 14" (ТГК-14) Юрия Дорфмана.

Причина замыкания пока не установлена. Будет назначено расследование, возглавит комиссию Гостехнадзор.

"Обидно то, что ячейка новая. Мы в этом году провели реконструкцию и ячейку заменили на новую. В сентябре эта ячейка была запущена в работу, провели полностью испытания, комиссия принимала", - приводятся в сообщении слова Дорфмана.

Из-за короткого замыкания выгорела вся ячейка, а также часть кабеля. Специалисты проводят работы, чтобы подключить к питанию ячейки трех соседних котлов.

Ночью 23 декабря на "Улан-Удэнской ТЭЦ № 1" произошел пожар, пострадавших нет. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса).

Из-за возгорания на ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Утром температура воздуха в Улан-Удэ опустилась до минус 29 градусов.