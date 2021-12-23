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Уголовное дело возбудили после пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Улан-Удэ возбудили уголовное дело из-за возгорания на ТЭЦ-1, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Бурятии.

"Возбуждено дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса)", - говорится в сообщении.

Ночью 23 декабря на "Улан-Удэнской ТЭЦ № 1" ПАО "ТГК № 14" произошло короткое замыкание и последующее возгорание силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.

В РоссииОколо 800 домов в Улан-Удэ начали отопливать по сниженным параметрам из-за пожара на ТЭЦЧитать подробнее

Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. При этом температура в городе составляет -30 градусов.

"По версии следствия, возгорание электросистемы в кабельном отсеке произошло в результате нарушения требований обеспечения безопасности улан-удэнской ТЭЦ №1, в результате чего причинен крупный ущерб - свыше 1 млн рублей", - отмечается в пресс-релизе.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, фиксируются следы аварии, изымается документация.

Как сообщалось, из-за возгорания на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня.

Бурятия Улан-Удэ

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