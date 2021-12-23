Уличное освещение частично отключат в Улан-Удэ для снижения нагрузки на электросети

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - После пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ на улицах города частично отключат освещение, сообщает в четверг оперштаб Бурятии.

"Для стабилизации ситуации принято решение отключить уличное освещение частного сектора и спальных районов города, что поможет снизить нагрузку на городские электросети", - говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что в настоящее время электроснабжение Улан-Удэ стабильно.

В связи с аварией на ТЭЦ-1 в некоторых районах столицы Бурятии была снижена подача тепла и горячей воды. Ранее оперштаб сообщал, что, в частности, горячую воду ограничили для того, чтобы перевести мощности предприятия на "поддержку тепла в жилых помещениях".

Оперштаб отмечает, что горожане сейчас вынуждены использовать электроприборы отопления, из-за чего ожидается рост нагрузки на сети.

Ночью 23 декабря на "Улан-Удэнской ТЭЦ № 1" ПАО "ТГК № 14" загорелись кабельные линии, которые питают трансформатор и турбинный цех. Площадь пожара составила 60 кв. метров, никто не пострадал.

Аварийным бригадам удалось запустить в работу третий по счету котел, а также перевести часть нагрузки на улан-удэнскую ТЭЦ-2. В теплосети поддерживается температура 50-55 градусов (на момент аварии температура составляла 70 градусов). В ночь на пятницу специалисты рассчитывают запустить в работу еще один котел.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса).

Из-за возгорания на ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Утром температура воздуха в Улан-Удэ опустилась до минус 29 градусов.