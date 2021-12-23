Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Уличное освещение частично отключат в Улан-Удэ для снижения нагрузки на электросети

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - После пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ на улицах города частично отключат освещение, сообщает в четверг оперштаб Бурятии.

"Для стабилизации ситуации принято решение отключить уличное освещение частного сектора и спальных районов города, что поможет снизить нагрузку на городские электросети", - говорится в сообщении. При этом подчеркивается, что в настоящее время электроснабжение Улан-Удэ стабильно.

В РоссииПричиной пожара на ТЭЦ в Бурятии стало замыканиеЧитать подробнее

В связи с аварией на ТЭЦ-1 в некоторых районах столицы Бурятии была снижена подача тепла и горячей воды. Ранее оперштаб сообщал, что, в частности, горячую воду ограничили для того, чтобы перевести мощности предприятия на "поддержку тепла в жилых помещениях".

Оперштаб отмечает, что горожане сейчас вынуждены использовать электроприборы отопления, из-за чего ожидается рост нагрузки на сети.

Ночью 23 декабря на "Улан-Удэнской ТЭЦ № 1" ПАО "ТГК № 14" загорелись кабельные линии, которые питают трансформатор и турбинный цех. Площадь пожара составила 60 кв. метров, никто не пострадал.

В РоссииБурятия попросила у Минобороны мазут для пострадавшей от пожара ТЭЦЧитать подробнее

Аварийным бригадам удалось запустить в работу третий по счету котел, а также перевести часть нагрузки на улан-удэнскую ТЭЦ-2. В теплосети поддерживается температура 50-55 градусов (на момент аварии температура составляла 70 градусов). В ночь на пятницу специалисты рассчитывают запустить в работу еще один котел.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса).

Из-за возгорания на ТЭЦ введен режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Утром температура воздуха в Улан-Удэ опустилась до минус 29 градусов.

Бурятия Улан-Удэ

Новости по теме

Новости
Путин: пресс-конференция-2021

Путин счел, что СССР развалили внутренние силы, обслуживающие чужие интересы

Путин: пресс-конференция-2021

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече

Путин счел, что ВСМ Москва-Петербург сделает ненужной авиацию на этом плече
Путин: пресс-конференция-2021

Путин назвал единственную цель законов об иноагентах

Путин: пресс-конференция-2021

Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса

Президент РФ не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса
Путин: пресс-конференция-2021

Путин посоветовал Навальному не совершать преступления, прикрываясь политикой

Путин: пресс-конференция-2021

Путин выступил против наказания за отказ от вакцинации

Путин выступил против наказания за отказ от вакцинации
Итоги года: 2021

Золото – мекка неофитов

Золото – мекка неофитов
Путин: пресс-конференция-2021

Путин заявил, что экономика РФ справилась с шоком от COVID быстрее других стран

Путин заявил, что экономика РФ справилась с шоком от COVID быстрее других стран

Прокуратура сочла, что отсутствие маркировки иноагента может вызывать депрессию

Прокуратура сочла, что отсутствие маркировки иноагента может вызывать депрессию
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявили 25,6 тыс. новых случаев коронавируса

В РФ за сутки выявили 25,6 тыс. новых случаев коронавируса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });