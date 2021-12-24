Более 13 тонн зараженной АЧС свинины уничтожили на Сахалине

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Крупную партию свинины уничтожили на Сахалине, в продукции подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в пятницу.

"На Сахалине полностью уничтожена вся партия свинины из Саратовской области, в которой было подтверждено наличие ДНК вируса АЧС. Общий вес уничтоженной партии составил 13,5 тонн", - говорится в сообщении.

Продукцию сожгли на корсаковском полигоне твердых бытовых отходов под контролем инспекторов управления Россельхознадзора.

Пресс-служба напоминает, что сотрудники ведомства в ноябре текущего года в ходе ветеринарного контроля в Корсаковском морском торговом порту (главный морпорт Сахалина - ИФ) отобрали пробы от партий свинины, завезенной из Саратовской области. В результате лабораторных испытаний в продукции выявили АЧС. Согласно требованиям ветеринарного законодательства, отмечает пресс-служба, такая продукция признаётся опасной и подлежит обязательному уничтожению.