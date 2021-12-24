Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Facebook в РФ назначены штрафы на 83 млн руб., из них оплачено 26 млн руб.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сумма назначенных компании Facebook в России штрафов составляет 83 млн рублей, в настоящее время из этой суммы выплачено 26 млн рублей, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"По Facebook - всего 83 миллиона (рублей), 26 - оплачено. (...) Это оплата по вступившим в силу судебным решениям", - сказал Хинштейн журналистам в пятницу.

Он также отметил, что по вступившим в законную силу решениям суда общая сумма штрафов в отношении Google сейчас составляет 51,5 млн рублей. При этом компанией пока выплачено только 6 млн рублей.

Ранее в пятницу мировой суд Москвы за повторные нарушения российского законодательства впервые взыскал с Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей. Это решение пока не вступило в законную силу и может быть оспорено компанией.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter (SPB: TWTR), TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

Facebook

Новости

Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Газ подорожал в 1,5 раза на бирже в Петербурге после похолодания в РФ

В перечень жизненно важных лекарств добавили 22 наименования

В перечень жизненно важных лекарств добавили 22 наименования

Хинштейн не исключил блокировки Google в РФ в случае невыплаты штрафа в 7,2 млрд руб.

РФ в 2022 г. выделит 5 млрд руб. на модернизацию отделений "Почты" в селах

РФ в 2022 г. выделит 5 млрд руб. на модернизацию отделений "Почты" в селах

Лукашенко 28-29 декабря посетит Россию и планирует встречу с Путиным

В Думе пригрозили Google ужесточением наказания за нарушения законов РФ

Завербованный Украиной военный задержан в Воронежской области

Суд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб.

Суд в РФ назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд руб.

Возбуждено дело о гибели двух пациенток при пожаре в ковидном госпитале в Астрахани

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });