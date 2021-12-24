Facebook в РФ назначены штрафы на 83 млн руб., из них оплачено 26 млн руб.

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сумма назначенных компании Facebook в России штрафов составляет 83 млн рублей, в настоящее время из этой суммы выплачено 26 млн рублей, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"По Facebook - всего 83 миллиона (рублей), 26 - оплачено. (...) Это оплата по вступившим в силу судебным решениям", - сказал Хинштейн журналистам в пятницу.

Он также отметил, что по вступившим в законную силу решениям суда общая сумма штрафов в отношении Google сейчас составляет 51,5 млн рублей. При этом компанией пока выплачено только 6 млн рублей.

Ранее в пятницу мировой суд Москвы за повторные нарушения российского законодательства впервые взыскал с Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей. Это решение пока не вступило в законную силу и может быть оспорено компанией.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter (SPB: TWTR), TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.