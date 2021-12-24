Экс-омбудсмена лишили звания "Почетного гражданина" за позицию в скандале о пытках

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Саратовской городской думы лишили звания "Почетный гражданин города" бывшего уполномоченного по правам человека в регионе, экс-председателя Общественной палаты области 78-летнего Александра Ландо, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе думы. Это звание он получил в 2014 году.

Вопрос обсуждался в закрытом режиме, журналистов и приглашенных попросили выйти из зала заседаний вместе с вещами. Голосование также проходило закрыто. Ландо на заседании не было.

Такое решение гордума приняла впервые за свою историю.

Лишить Ландо почетного звания предложил местный предприниматель и общественник Илья Левин, написавший обращение к депутатам.

Левин объяснил "Интерфаксу", что в его понимании почетный гражданин - это тот, кто сделал что-то выдающееся для города, а "неподобающие высказывания" Ландо делают его недостойным этого звания.

"Вспомним его требования к областному прокурору уйти в отставку, попытка свалить на него все связанное с пытками в ОТБ-1 (Областной туберкулезной больнице ФСИН, где пытали заключенных- ИФ), хотя сам Ландо в свое время был председателем палаты, уполномоченным по правам человека. Как -то все у него мимо глаз проходило. А теперь получается, что его бывшие коллеги по системе стали во всем виноваты. Я считаю это как минимум непорядочным и некорректным", - объяснил Левин.

Вторая претензия Левина к Ландо связана с его публикациями о фондах по сбору денег на строительство новой инфекционной больницы.

"На мой взгляд, эти публикации огульно обвиняют (власти региона-ИФ) в том, что непонятно куда эти деньги делись. Были бы какие-то там нарушения, мы бы об этом знали и дали оценку. Больницу строят всем миром. Она сильно нужна - проблема колоссальная с ковидом",- отметил Левин.

"Я обратился в городскую думу, озвучил свое личное мнение по поводу Ландо и его поступков, депутаты поддержали, имея на это полное право",- резюмировал предприниматель.

"Это дело и по сути, и по факту грязное. Все делалось тайно, никто не удосужился меня пригласить и выслушать, хотя я об этом письменно просил депутатов", сказал "Интерфаксу" сам Ландо. Он напомнил, что 29-я статья Конституции гарантирует каждому свободу мысли и слова.

"Хорошо, что никто не сможет у меня отнять другие почетные звания и правительственные награды: я заслуженный юрист РФ, почетный адвокат РФ, имею медаль к ордену за заслуги перед Отечеством второй степени, Почетную грамоту Государственной Думы. Президент РФ наградил меня Почетной грамотой", - сказал бывший омбудсмен.