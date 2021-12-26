Движение на трассе М5 в Башкирии восстановили

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели восстановили движение на трассе М5 ("Урал") в Туймазинском районе Башкирии, где в снежный "плен" попали более тридцати машин, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в воскресенье.

Как сказали журналистам в чрезвычайном ведомстве, "движение транспорта пошло".

Утром в воскресенье на трассе М5 в Туймазинском районе Башкирии на участке между населенными пунктами Серафимовский и Николаевка застряла колонна из более трех десятков грузовых и легковых автомобилей. Рядом с АЗС был организован кемпинг с горячим питанием.

Также сообщалось, что из-за сильного снегопада и метели на нескольких участках региональных и федеральных дорог в Башкирии временно ограничено движение транспорта.