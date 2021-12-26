Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Движение на трассе М5 в Башкирии восстановили

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Спасатели восстановили движение на трассе М5 ("Урал") в Туймазинском районе Башкирии, где в снежный "плен" попали более тридцати машин, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в воскресенье.

Как сказали журналистам в чрезвычайном ведомстве, "движение транспорта пошло".

Утром в воскресенье на трассе М5 в Туймазинском районе Башкирии на участке между населенными пунктами Серафимовский и Николаевка застряла колонна из более трех десятков грузовых и легковых автомобилей. Рядом с АЗС был организован кемпинг с горячим питанием.

Также сообщалось, что из-за сильного снегопада и метели на нескольких участках региональных и федеральных дорог в Башкирии временно ограничено движение транспорта.

Башкирия М5

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что ответ Западу при отказе от предложений РФ подготовят военные эксперты

В России прирост случаев COVID за сутки оказался минимальным с конца сентября

В России прирост случаев COVID за сутки оказался минимальным с конца сентября

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии

В Томске возбуждено дело о поджоге второго гипермаркета "Лента"

В Томске возбуждено дело о поджоге второго гипермаркета "Лента"

Тридцать три машины застряли на трассе М5 "Урал" в Башкирии из-за снегопада

Участок трассы М5 в Поволжье из-за снегопада временно закрыли для грузовиков и автобусов

Участок трассы М5 в Поволжье из-за снегопада временно закрыли для грузовиков и автобусов

"Газпром" объяснил снижение потока газа тем, что часть покупателей не делает новых заявок

"Газпром" объяснил снижение потока газа тем, что часть покупателей не делает новых заявок

Арестованные участницы Pussy Riot Алехина и Штейн объявили голодовку в спецприемнике

Что произошло за день: суббота, 25 декабря

Пандемия коронавируса

Минздрав назвал все выявленные в России случаи "омикрона" завозными

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });