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Путин одобрил заявление Байдена о планах пойти на новый срок

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги Джо Байдена о намерении баллотироваться на очередных президентских выборах в США.

"То, что президент Байден объявил о своем возможном переизбрании - полагаю, что сделал он абсолютно правильно. Потому что если сейчас уже начать готовиться к выборам в США, то управляемость страной в значительной степени пострадает. Поэтому - президент США не нуждается в моих оценках, - но, думаю, что (он) поступил абсолютно верно", - заявил Путин на форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!".

Так он ответил на просьбу прокомментировать намерение Байдена баллотироваться на очередной срок.

В ходе выступления на форуме Путин также заявил, что что пока не решил, будет ли баллотироваться на очередной президентский срок в 2024 году, но отметил, что само наличие у него такого права стабилизирует ситуацию в стране.

Владимир Путин Джо Байден США

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