Ростуризм оценил в 5 млрд руб. расходы на продление программы детского кэшбэка

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В 2021 году для запуска программы детского кэшбэка правительство выделило 5 млрд рублей, для ее продления в 2022 году потребуется как минимум такая же сумма, сообщила в понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В этом году на детский кэшбэк было выделено 5 млрд рублей, из них освоено чуть больше 4 млрд рублей. Не вся сумма, но связано это в принципе с тем, что мы достаточно поздно стартовали, в конце мая, и многие уже купили путевки в детские лагеря. Если бы мы начали на пару недель раньше, то исчерпали бы весь лимит. Я думаю, что нам нужна минимум такая же сумма, не менее пяти (млрд рублей - ИФ), а может и больше, если стартуем раньше", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Как отметила Догузова, разговор о выделении денег на детский кэшбэк идет, но решение не принято. "Благодаря этой программе более 400 тыс. детей отправились в лагеря с 50% скидкой. И мы поддерживаем продление программы. Если бы решение зависело только от меня, то я бы уже приняла положительное", - добавила глава Ростуризма.

Догузова подчеркнула, что программа поддержала, в первую очередь, небогатые семьи, которым она позволила приобрести путевки в коммерческие лагеря.

Программа распродажи путевок в рамках детского туристического кэшбэка стартовала 25 мая и продлилась до 31 августа. В ее рамках родители могли купить своим детям путевку в детский лагерь и получить кэшбэк в размере 50%, но не более 20 тыс. рублей.

По данным Ростуризма, чаще всего родители приобретали путевки в рамках программы на Черноморское побережье.