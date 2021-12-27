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При крушении вертолета в Удмуртии никто не погиб

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Никто не погиб при крушении вертолета Ми-2 в Удмуртии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, на борту находилось не три, а два человека. Оба выжили, но получили травмы", - сказал источник. Пострадавших госпитализируют.

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Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР выясняют обстоятельства жесткой посадки вертолета в Удмуртии, ранее сообщила пресс-служба управления.

"По предварительной информации, около 14:00 (по московскому времени) 27 декабря вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. Вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, вылетел в 12:00 с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода. На борту находилось два человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации.

Удмуртия Ми-2

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