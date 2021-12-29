В СПЧ сочли, что возвращение смертной казни в РФ в ближайшие годы невозможно

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В России возвращение смертной казни может произойти только в случае приостановки моратория на ее применение; в ближайшие годы ее возвращение невозможно, потому что РФ и другие страны на это не пойдут, считает секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.

"Страны так называемого цивилизованного мира, к которому относится и Россия, подписали соглашение о моратории на смертную казнь. Можно отсюда предположить, что если только произойдет приостановка этого моратория, то такое возможно когда-то, при стечении каких-то обстоятельств. Но, во всяком случае, в ближайшие годы, как мне кажется, этого не будет, потому что Россия на это не пойдет, Европа на это не пойдет и другие страны не поддержат такую позицию", - сказал Точенов "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что есть другие способы наказания, в том числе и пожизненное заключение. "И оно работает. Это еще, возможно, даже хуже (чем смертная казнь)", - считает секретарь СПЧ.

Точенов добавил, что некоторые преступления действительно требуют серьезного наказания, однако люди не в праве лишать жизни других людей. "Не мы давали жизнь человеку, не нам ее забирать", - заключил он.

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин высказал мнение, что дискуссия о смертной казни тесно связана с правовой ситуацией в стране; он надеется, что России удастся удержаться от возращения смертной казни, но в то же время не исключает возможности, что мораторий на смертную казнь в РФ может быть снят.

Вопросу о смертной казни посвящена значительная часть книги председателя КС РФ "Конституционное правосудие: процедура и смысл", которая опубликована на сайте суда.

"То обстоятельство, что Конституционный суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", - пишет Зорькин. По его мнению, "пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт".