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Крашенинников назвал невозможным восстановление смертной казни

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников считает, что возвращение смертной казни в России невозможно, и для этого есть ряд причин. Он сказал об этом на конференции.

По его словам, существуют причины юридического свойства, такие как присоединение к протоколу номер 6 (к Конвенции о защите прав человека), а также мораторий президента России.

Также он упомянул причины эмоционального характера.

"Я знаю, что у нас есть огромное количество судебных ошибок, они есть не только в России, но в других странах, - отметил депутат. - Это необратимая ситуация, даже если потом будет выяснено, что это судебная ошибка, человека уже не вернуть".

Также он считает смертную казнь неприемлемой мерой с точки зрения науки: "наличие или отсутствие смертной казни не влияет на состояние преступности".

"Мы этот период прошли, слава Богу, надеюсь, к нему не вернёмся", - добавил Крашенинников.

Мораторий на применение смертной казни в России действует с 1996 года, однако время от времени высказываются предложения отменить этот мораторий.

В конце декабря 2021 года председатель Конституционного суда Валерий Зорькин напомнил в судебном обзоре, что в 2009 году КС запретил назначение и применение смертной казни, но не исключил, что она может быть возвращена когда-нибудь в будущем.

Павел Крашенинников Госдума Конституционный суд Валерий Зорькин

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