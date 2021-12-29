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Прокуратура раскрыла обстоятельства пожара в "ковидной" больнице Красноярска

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту пожара в больнице в Красноярске, сообщает пресс-служба надзорного ведомства; прокуроры также раскрыли обстоятельства инцидента.

"Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности по факту пожара в Красноярской межрайонной клинической больнице №20 им. И. С. Берзона. Проверка организована с привлечением специалистов", - говорится в сообщении.

Пяти пострадавшим оказывается медицинская помощь. Их состояние оценивается как среднее, тяжелых нет.

"Предварительно, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом". Пациенты начали тушить огонь, а окончательно ликвидировали возгорание прибывшие пожарные, отметили в прокуратуре.

Четверых пострадавших перевезли в ожоговое отделение краевой больницы. По данным надзорного ведомства, у них ожоги 10-15% поверхности тела.

Как сообщалось, 29 декабря в терапевтическом корпусе больницы №20 Красноярска, переоборудованном под лечение пациентов с коронавирусом, произошел пожар.

У пяти пациентов диагностированы ожоги и отравление продуктами горения. Погибших нет.

По данным главного управления МЧС по региону, в 15:01 (по московскому времени) пожар ликвидирован на площади пять кв. метров. Эвакуировано 112 человек. Установлено, что горели личные вещи в палате на четвертом этаже.

На месте пожара работают 24 единицы техники и 70 человек.

Красноярский край Красноярск

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