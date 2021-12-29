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Пять пациентов COVID-больницы в Красноярске пострадали при пожаре

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в "коронавирусной" больнице в Красноярске, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник в Минздраве региона.

"В одном из корпусов больницы номер 20, переоборудованном под лечение пациентов с коронавирусом, в реанимации "красной зоны" воспламенилось оборудование. У пяти пациентов диагностированы ожоги и отравление продуктами горения", - сказал источник.

Погибших нет. Пожар потушен.

МЧС России позднее подтвердило данные о пятерых пострадавших при пожаре.

"29 декабря в 14:34 по московскому времени поступило сообщение о пожаре в терапевтическом корпусе больницы Красноярска. 15:01 по московскому времени пожар ликвидирован на площади 5 кв. метров. По предварительным данным, на пожаре пострадали пять человек. Эвакуировано 112 человек", - сообщили в министерстве.

В МЧС уточнили, что горели личные вещи в палате на четвертом этаже.

На месте пожара работают 24 единицы техники и 70 человек.

Красноярск Коронавирус

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