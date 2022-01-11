Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 11.01В России 10 684 204+17 525В мире 310 436 812+3 281 475

Скончалась одна из пострадавших при пожаре в больнице Красноярска

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Умерла пожилая женщина, пострадавшая в результате произошедшего в конце декабря пожара в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени Берзона.

"Факт смерти подтверждаем. Пострадавшая скончалась в ожоговом отделении", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Как сообщалось, пожар в терапевтическом корпусе Красноярской больницы № 20, переоборудованном под лечение пациентов с коронавирусом, произошел 29 декабря 2021 года. Площадь возгорания составила 5 кв. м.

В результате ЧП пострадали пять пациентов, которые находились в палате в момент возгорания. Четверо пострадавших были госпитализированы в ожоговое отделение краевой клинической больницы. Еще один пострадавший продолжает лечение в 20-й больнице.

По данным Минздрава региона, в момент возгорания в корпусе находилось 326 пациентов и 92 человека из числа медперсонала. В первую очередь были эвакуированы 16 пациентов, которые находились в правом крыле четвертого этажа, где произошел пожар. Пациентов других отделений через пожарный выход перевели на первый и второй этажи того же корпуса и частично - в детский соматический корпус, где также расположены ковидные отделения. Работа больницы была полностью восстановлена уже на следующий день после пожара.

По факту возгорания в медучреждении прокуратурой края организована проверка.

По данным надзорного ведомства, предположительно, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом.

Красноярск

Новости по теме

Новости

Собянин ждет значительного роста COVID-заболеваемости в течение 7-10 дней

Прокуратура обжаловала "чрезмерно мягкий" приговор мэру Томска Кляйну

Прокуратура обжаловала "чрезмерно мягкий" приговор мэру Томска Кляйну

Россия экстрадировала белорусского оппозиционера вопреки запрету ЕСПЧ

Правозащитница сообщила о двух суицидах в московском СИЗО "Медведь"

Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Защита подала жалобу на приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

Кремль подтвердил решение Путина об индексации пенсий по реальной инфляции

Песков не увидел связи отъезда Шендеровича с его статусом иноагента

Песков не увидел связи отъезда Шендеровича с его статусом иноагента
Пандемия коронавируса

Эффективность вакцины для подростков "Спутник М" оценили в 93%

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 17 525 случаев заражения COVID-19

EMA дало положительное заключение на процедуру клинических исследований "Спутника V"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });