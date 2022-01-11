Скончалась одна из пострадавших при пожаре в больнице Красноярска

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Умерла пожилая женщина, пострадавшая в результате произошедшего в конце декабря пожара в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени Берзона.

"Факт смерти подтверждаем. Пострадавшая скончалась в ожоговом отделении", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Как сообщалось, пожар в терапевтическом корпусе Красноярской больницы № 20, переоборудованном под лечение пациентов с коронавирусом, произошел 29 декабря 2021 года. Площадь возгорания составила 5 кв. м.

В результате ЧП пострадали пять пациентов, которые находились в палате в момент возгорания. Четверо пострадавших были госпитализированы в ожоговое отделение краевой клинической больницы. Еще один пострадавший продолжает лечение в 20-й больнице.

По данным Минздрава региона, в момент возгорания в корпусе находилось 326 пациентов и 92 человека из числа медперсонала. В первую очередь были эвакуированы 16 пациентов, которые находились в правом крыле четвертого этажа, где произошел пожар. Пациентов других отделений через пожарный выход перевели на первый и второй этажи того же корпуса и частично - в детский соматический корпус, где также расположены ковидные отделения. Работа больницы была полностью восстановлена уже на следующий день после пожара.

По факту возгорания в медучреждении прокуратурой края организована проверка.

По данным надзорного ведомства, предположительно, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом.