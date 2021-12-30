Ущерб от пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ составил около 100 млн рублей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Ущерб от пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ, который привел к отключению теплоснабжения большого количества потребителей, составил около 100 млн рублей, сообщило ПАО "Территориальная генерирующая компания №14" (ТГК-14) в четверг.

"По предварительным расчетам экспертов, ущерб от аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 оценивается до 100 млн рублей. Вопросы возмещения ущерба будут урегулированы со страховой компанией в рамках действующего договора страхования имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ТЭЦ-1, входящая в состав ТГК-14, работает в штатном режиме и обеспечивает потребителей тепловой энергией в соответствии с нормативными параметрами.

На станции продолжается восстановление кабельных линий и ячеек секции собственных нужд 6 кВ. Проведены встречи с подрядчиками, заказывается и закупается необходимое оборудование.

Состав межведомственной комиссии по расследованию аварийной ситуации на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 расширен. В нее, помимо технических руководителей ТГК-14 и инспекторов Ростехнадзора, вошли ведущий советник департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго РФ Сергей Булыгин и первый замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Алексей Назимов.

Пожар и отключения

Ночью 23 декабря на "Улан-Удэнской ТЭЦ № 1" ПАО "ТГК-14" произошло возгорание в новой ячейке одного из котлов. Площадь пожара составила 60 кв. метров, никто не пострадал. Из-за пожара почти 1,4 тыс. домов и ряд социальных объектов оставались без горячей воды, также ограничивалась подача тепла. Отопление и горячее водоснабжение в Улан-Удэ были полностью восстановлены 28 декабря.

Из-за возгорания на ТЭЦ вводился режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса).