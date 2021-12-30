Российские ученые разработали тест-систему для выявления штамма "омикрон"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ, Новосибирск), Военной медицинской академии имени Кирова (Санкт-Петербург) и биотехнологической компании "Современные лабораторные технологии" разработали тест-систему, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса SARS-CoV-2 и определяет, относится ли он к варианту "омикрон".

"При создании тест-системы ученые работали с синтезированной последовательностью, которая повторяет вариабельную часть генома "омикрон"-штамма SARS-CoV-2. Чувствительность созданной тест-системы оценивается как высокая", - говорится в сообщении ИХБФМ.

Предполагается, что тест-система будет использоваться в целях обеспечения противоэпидемической безопасности. Материалом для анализа служит мазок из носа и рта.

Выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционная ПЦР-диагностика.

Создатели тест-системы надеются, что им удастся получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие в ближайшее время.

ООО "Современные лабораторные технологии" является резидентом "Биотехнопарка" в наукограде Кольцово в Новосибирской области, имеет несколько регистрационных удостоверений на тест-системы, выявляющие РНК SARS-CoV-2.