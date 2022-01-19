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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:14Заразились
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Российские военные ученые разработали новый способ тестирования на COVID-19

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Ученые войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) разработали новый способ тестирования на коронавирус, он в несколько раз быстрее традиционных ПЦР-исследований и не уступает им по точности, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав нового набора включен специальный реагент, который инактивирует вирус за одну минуту, что практически сразу позволяет приступить непосредственно к исследованию. При этом не раскрывается, что именно это за реагент, так как он представляет собой ноу-хау российских военных.

"Набор обеспечивает обнаружение коронавируса в клинических образцах в течение 30 минут с момента забора материала, при этом по своей чувствительности и специфичности не уступает другим медицинским изделиям, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот", - рассказали в Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что традиционный анализ ПЦР занимает больше времени - около часа. А если учесть время подготовки проб, то два часа. Новый набор обладает такой же точностью - не менее 95%, заверили разработчики. Методика тестирования при этом не поменялась - взятые пробы помещают в специальный раствор и затем отправляют на тестирование.

Новый набор, который получил название "КовиГен-LAMP", полностью совместим с оборудованием для обычных ПЦР-тестов.

"За счет того, что мы отказались от подготовки пробы к анализу, мы упростили сам способ лабораторной диагностики. Мы также отказались от дополнительного оборудования, сократили количество материалов, реактивов, а также возможные ошибки оператора при подготовке пробы к анализу", - добавили в Минобороны.

Новый набор реагентов разработан специалистами кировского филиала 48 Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ совместно с коллегами из научно-производственной фирмы "Синтол".

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2022 годаПандемия коронавируса
Минобороны РФ Коронавирус

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