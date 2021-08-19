Правительство расширило состав сведений в единой биометрической системе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Правительство расширило состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе (ЕБС), такое постановление опубликовано на портале правовой информации.

Теперь в ЕБС будут размещаться сведения о гражданстве и дате рождения физического лица, чьи биометрические персональные данные размещаются в системе. Также в ЕБС должны будет размещаться информация об органах и организациях, разместивших сведения в ЕБС биометрические данные физлица.

Еще перечень сведений дополняется информацией о способах сбора биометрических персональных данных в ЕБС - в МФЦ, банках, организациях финансового рынка и иных организациях.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры, состав сведений, размещаемых в ЕБС, расширяется в связи с увеличением сферы применения ЕБС.

Единая биометрическая система (ЕБС) - это цифровая платформа, которая позволяет гражданину проходить удаленную идентификацию по биометрическим образцам для получения некоторых финансовых услуг. ЕБС была запущена с 1 июля 2018 года. Она позволяет клиентам - физическим лицам, сдав биометрические данные (изображение лица и запись голоса) в одном банке, проходить идентификацию и обслуживаться в другой кредитной организации без личного присутствия.