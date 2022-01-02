В пункты вакцинации в Петербурге в первый день января пришли более 300 человек

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Петербурге накануне от коронавируса привились 340 человек, сообщает в воскресенье телеграм-канал городского комитета по здравоохранению.

Отмечается, что в последние дни минувшего года ежедневно прививались более 22 тыс. человек в сутки.

1 января в Петербурге с 9 до 15 часов работали только дежурные пункты вакцинации. Они были открыты в восьми районах города.

В обычном режиме пункты работают 2-6 января и 8-9 января. 7 января в Петербурге будут открыты только дежурные пункты.

Всего в городе - 190 пунктов вакцинации в медицинских организациях и 51 мобильный пункт.

По данным на 2 января, в Петербурге полностью привиты 2 млн 705 тыс. человек, что составляет 50% от всего населения города.