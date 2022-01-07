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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В НАТО назвали неприемлемыми односторонние требования России

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Союзники по НАТО готовы вести с Россией диалог по контролю над вооружениями, однако ее требования, выдвинутые к альянск в одностороннем порядке, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы готовы обсуждать контроль над вооружениями с Россией, над обычными и ядерными. Но это должно происходить в двустороннем порядке, сбалансированно и путем, поддающимся проверке, - сказал он. - Поэтому сбалансированный, поддающийся проверке контроль над вооружением - да, а односторонние требования к НАТО - нет".

Столтенберг добавил, что при обсуждении возможных договоренностей о безопасности в Европе НАТО будет учитывать интересы европейских стран.

"Мы должны помнить о том, что в НАТО - 30 союзников, два североамериканских - Соединенные штаты и Канада, и 28 - европейских. Поэтому когда НАТО учувствует в диалоге с Россией, когда мы обсуждаем безопасность европейских союзников, будущее европейской безопасности, европейские союзники присутствуют за столом переговоров, потому что европейские союзники состоят в НАТО", - сказал он.

В последние дни многие европейские политики заявляли, что договоренности США и РФ по безопасности в Европе невозможны без участия самих европейцев.

Предложения по гарантиям безопасности для России в Европе российская сторона ранее адресовала США и НАТО. Москва, в частности, требует юридических гарантий о дальнейшем нерасширении НАТО. Российский МИД еще в декабре опубликовал проект договора с США и соглашения с НАТО.

Москва настаивает на возвращении к состоянию 1997 года и требует, чтобы войска и военная инфраструктура альянса была отведена на позиции того времени и чтобы НАТО отказалось от дальнейшего расширения. Кроме того, от НАТО ждут отказа принять в альянс Украину, отказа от военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказа от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

Европа НАТО Йенс Столтенберг МИД

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